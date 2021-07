Calabria, manifestanti nelle piazze di tutta le città contro il Green Pass: avviata raccolta firme [FOTO]

25 Luglio 2021 13:32

Calabria, sottoscritta la petizione per abolire il Green Pass

“Sono 1.500 i calabresi che nella giornata di ieri, in sole tre ore, hanno sottoscritto la petizione per abolire il Green Pass lanciata da Italexit con a capo il Leader Gianluigi Paragone. Siamo scesi in piazza a Lamezia Terme, Cosenza, Reggio Calabria, Crotone”. Lo afferma in una nota il Coordinamento Italexit Calabria.

Massimo Cristiano coordinatore regionale di Italexit, non nasconde la sua soddisfazione: “Negli ultimi giorni siamo stati sommersi di richieste, ma non ci aspettavamo una risposta di questo tipo: non abbiamo nemmeno avuto il tempo di montare il banchetto che avevamo già decine di persone in coda, ringrazio tutti i coordinatori e militanti di Italexit per il grande sforzo profuso, un lavoro di squadra encomiabile. Il green pass è una misura liberticida, in contrasto con principi e norme nazionali e sovranazionale qui riportati:

Articoli 3, 13, 32, 120 della Costituzione;

Articoli 2, 5, 10/1, 21 della Convenzione di Oviedo;

Trattato di Norimberga;

Articolo 187 del Regolamento T.U.L.P.S. (R.D. 6.5.1940. n° 635);

Considerato l’articolo 610 del Codice Penale;

regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, Considerando 36);

DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”

Nei prossimi giorni altre iniziative.”