Calabria: la Giunta regionale non risponde sulla richiesta di utilizzo della sala, rinviata l’assemblea sindacale dei precari

5 Luglio 2021 12:36

personale (ex ARDIS e L.R. 28)”. A denunciare il caso sono i segretari Aziendali Giunta regionale Calabria della FP CGI, Ferdinando Schipano, e della CISL FP, Giuseppe Spinelli, insieme ai segretari Generali Regionali Calabria FP CGIL, Alessandra Baldari, e della CISL FP, Luciana Giordano. I sindacalisti hanno inviato la comunicazione al prefetto, questore e ai vertici politici e amministrativi della Regione Calabria. “Resta ferma l’indignazione delle scriventi per la disattenzione dimostrata ancora una volta dal vertice politico ed istituzionale della Giunta Regionale della Calabria, che in questo caso si è spinta fino a comprimere diritti e libertà costituzionalmente garantite”. Una disattenzione che va a danno specialmente di chi questa controversia la vive sul piano della precarietà lavorativa ed economica.