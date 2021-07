Calabria: il festival “Leggere & Scrivere” escluso dai finanziamenti della Regione, la solidarietà del Touring Club Italiano

6 Luglio 2021 11:50

Il corpo consolare della Calabria del Touring Club Italiano esprimono “la più ampia e condivisa solidarietà a Gilberto Floriani, ideatore e promotore del festival “Leggere & Scrivere”, per l’esclusione del festival dai finanziamenti della Regione Calabria. Nell’anno in cui Vibo Valentia diventa Capitale italiana del libro, uno dei più rilevanti eventi del territorio, chiude i battenti. Il festival “Leggere & Scrivere”, una kermesse da 30mila presenze condensate in pochi giorni di appuntamenti, ha richiamato personaggi di spessore nazionale nel corso delle precedenti edizioni. Nella convinzione che tale esclusione trovi il suo fondamento in farraginosità burocratiche e non in scelte di politica culturale. Il Touring Club Italiano, nella sua componente calabrese, rivolge un appello al Presidente Spirlì, anch’egli uomo di cultura, per un intervento straordinario che consenta la prosecuzione del festival anche per l’anno in corso. Tale appello trova il suo fondamento nella funzione sociale della cultura ed in particolare dei libri come strumento di crescita in particolare delle giovani generazioni”.