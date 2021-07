Calabria, Giovanni Nucera aderisce al Dems: “qui rivedo gli obiettivi che hanno contraddistinto il mio percorso politico e personale”

31 Luglio 2021 14:03

Giovanni Nucera (PD) aderisce al progetto politico che, all’interno del Partito, è portato avanti da DEMS, guidata dal Ministro Andrea Orlando

“Il momento storico che stiamo vivendo ha determinato un peggioramento delle condizioni materiali e sociali di tutti, soprattutto delle persone più vulnerabili, e un indebolimento del sistema di garanzia dei diritti. L’evoluzione della pandemia ha rappresentato uno stress-test che ha messo – e continua a mettere – a dura prova la tenuta democratica delle istituzioni e lo stato di diritto. Tale sfida richiede un Partito Democratico non solo in grado di ascoltare i bisogni di tutti, ma capace di farsi promotore di politiche sociali che guardino oltre l’emergenza, per la costruzione di una vera società inclusiva. Ritengo quindi doveroso aderire con passione e determinazione al progetto politico che, all’interno del Partito, è portato avanti da DEMS, guidata dal Ministro Andrea Orlando, nella cui visione rivedo gli obiettivi che hanno contraddistinto il mio percorso politico e personale, dalla coesione sociale alla necessità di lavori equamente retribuiti, dalla tutela dei diritti fondamentali alla promozione della giustizia ambientale”. E’ quanto si legge in un comunicato stampa di Giovanni Nucera, del Coordinamento regionale PD Calabria.