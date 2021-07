Tragedia in Calabria: non ce l’ha fatta Antonio, il giovane rimasto ferito in un incidente sulla Trasversale delle Serre

4 Luglio 2021 18:50

Tragedia in Calabria, l’undicenne era rimasto ferito in un incidente stradale lungo la Trasversale delle Serre lo scorso 26 giugno

Non ce l’ha fatta il piccolo Antonio, il bambino di 11 anni rimasto ferito in un incidente sulla Trasversale delle Serre nei pressi di Chiaravalle lo scorso 26 giugno. L’11enne è morto all’ospedale Pugliese di Catanzaro dove era ricoverato in rianimazione. La famiglia ha deciso di donare gli organi della vittima.