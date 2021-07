Calabria, De Caprio: “gli Ecodistretti sono un fattore imprescindibile per la realizzazione della raccolta differenziata”

20 Luglio 2021 16:49

Calabria, De Caprio: “gli Ecodistretti si collocano al centro dell’economia circolare voluta dall’Europa verde e sostenibile e sono un fattore imprescindibile per la realizzazione della raccolta differenziata”

“Esprimo il mio apprezzamento al sindaco di Villapiana, Paolo Montalti, per la sensibilità e il coraggio con i quali cerca di combattere i pregiudizi con cui menti raffinate cercano di usare i temi dell’ambiente per basso calcolo elettorale”. È quanto dichiara l’assessore all’Ambiente della Giunta regionale, Sergio De Caprio. “Gli Ecodistretti – aggiunge De Caprio – si collocano al centro dell’economia circolare voluta dall’Europa verde e sostenibile e sono un fattore imprescindibile per la realizzazione della raccolta differenziata, che è lo strumento principale con il quale poter chiudere definitivamente le discariche. In tutta Italia e in tutta Europa – sottolinea l’assessore – i moderni Ecodistretti, come quello che potrebbe essere realizzato a Villapiana, sono uno strumento di sviluppo e di tutela dell’ambiente; lo saranno anche nella Regione Calabria, non perché lo dice il sindaco di Villapiana, non perché lo dice l’assessore De Caprio, ma perché ce lo impone la civiltà. Il pregiudizio – conclude De Caprio – è razzismo culturale, pratichiamo il dialogo per il bene della Calabria”.