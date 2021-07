7 Luglio 2021 12:02

Buona sanità in Calabria, lettera di ringraziamento di un familiare di un paziente al dott. Amodeo: “dai suoi comportamenti traspare umanità e competenza. Sempre disponibilissimo in ogni occasione. Sinceramente grazie”

Di seguito il testo integrale di una lettera di ringraziamento dei familiari di un paziente al dott. Enzo Amodeo, primario del reparto di Cardiologia dell’Ospedale di Polistena, dove ha ottenuto risultati straordinari negli ultimi anni grazie a un lavoro serio e meticoloso:

“Carissimo e gentilissimo Primario f.f. Dott. Vincenzo Amodeo,

può sembrare strano ricevere una lettera scritta a mano in questo tempo tecnologico; in effetti è raro, ma io personalmente amo scrivere su carta i miei pensieri di ringraziamento. Infatti con questa lettera la volevo ringraziare di cuore a nome mio e di tutti i miei familiari, e non siamo pochi (9 fratelli e sorelle sparsi per l’Italia) e mia madre. Grazie per l’impegno e la professionalità che avete dimostrato nei confronti di papà e non solo, io personalmente l’ho incontrata una sola volta, ma traspare la sua umanità verso i pazienti e i familiari in attesa di informazioni sui propri cari che hanno affidato alle vostre esperte mani, al vostro eccellente lavoro e alla dedizione in ciò che fate. Sempre disponibilissimo in ogni occasione. Sinceramente grazie!!! Purtroppo sappiamo e siamo consapevoli che viviamo in un paese che soffre di malasanità e con Strutture a volte poco adeguate alle circostanze, ma il Reparto che Lei dirige, è risaputo……. funziona molto bene. Questo sicuramente Le reca onore, perché riesce a fare bene e ad assumersi le proprie responsabilità in modo adeguato, insieme ai suoi collaboratori, ed è per questo che il Reparto và alla grande! Questo ci fa sentire sicuri, tranquilli e confortati dalle notizie che riesce a trasmetterci con garbo e semplicità di linguaggio. Ancora grazie anche a tutto il personale del reparto! Avete fatto un buon lavoro con papà e speriamo che si riprenda presto per continuare a vivere la sua vita nella normalità. Non vede l’ora di poter andare nelle sue terre e riprendere il lavoro da dove aveva lasciato! Se tutto questo sarà possibile lo sarà grazie a Lei che ha saputo svolgere il suo lavoro con impegno e grande professionalità, con l’augurio che Dio possa darle tutta la forza e l’amore per continuare a svolgere questo lavoro con chiunque, per tutto il tempo che deciderà di farlo, col compito di salvare la vita delle persone e dare felicità ai pazienti e ai familiari tutte le volte che sarà richiesto il Suo prezioso intervento! Ancora grazie! Cordiali saluti da me e tutti i miei familiari”.

Enza Marchesano