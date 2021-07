Brogli elettorali alle Comunali di Reggio Calabria, Pizzimenti: “Falcomatà si costituisca parte civile nel processo”

6 Luglio 2021 13:22

Brogli elettorali alle Comunali di Reggio Calabria: la nota di Nuccio Pizzimenti

“È di pochi giorni fà, la notizia di stampa, che Antonino Castorina, – (accusato di presunti brogli elettorali alle ultime Amministrative del Settembre 2020 dalla Magistratura reggina, che lo ha sottoposto, – com’è notorio, – alla misura alternativa degli arresti domiciliari da Dicembre 2020 al 10 giugno 2021), – sarà probabilmente rinviato a giudizio, insieme a tutti i coimputati nella medesima vicenda, avendo il Gip, Stefania Rachele, rigettato l’istanza di rito immediato – (ovvero: di rito abbreviato anche nei confronti di tutti gli altri imputati)”. Lo afferma in una nota Nuccio Pizzimenti, Presidente dell’Associazione “Cittadini per il Cambiamento”.

“Quindi, il Gip Stefania Rachele, ha ritenuto di azionare il rito “ordinario”, per esercitare l’azione penale, essendo trascorsi oltre 20 giorni dall’avviso di conclusione delle indagini, avviso ritualmente notificato alle parti il 9 Giugno 2020. In conseguenza di ciò, il Procuratore Giovanni Bombardieri, l’Aggiunto Gerardo Dominijanni; ed i PM: Paolo Petrolo e Nunzio De Salvo, chiederanno, con ogni probabilità il rinvio a giudizio di tutti gli indagati e dello stesso Castorina – che deve rispondere di diverse fattispecie di reati – il quale, risulterebbe sottoposto dal Gip, su richiesta della Procura, alla misura del “divieto di dimora a Reggio Calabria”.

A margine di questa notizia di cronaca giudiziaria, Nuccio Pizzimenti, invita esplicitamente il Sindaco Giuseppe Falcomatà “a valutare l’opportunità di costituirsi “parte civile” nell’instaurando processo, onde tutelare il diritto di voto dei cittadini danneggiato dai presunti brogli elettorali. Tale comportamento dovrà essere mirato a coinvolgere pure tutta la cittadinanza, avendo essa subito gravissimi danni e non solo d’immagine. Non può fare a meno Pizzimenti di sottolineare che, i presunti brogli elettorali siano uno strumento per creare dal nulla falsi voti come è emerso dalle indagini svolte dalla Magistratura.>> Si ritiene pertanto,che per tali considerazioni, il Sindaco Falcomatà avrebbe l’obbligo morale e politico, come atto dovuto, di far costituire “parte civile” sia il Comune, sia il Consiglio della Città Metropolitana. In caso negativo dovrà certamente spiegare alla Cittadinanza i motivi di tale rifiuto. Si resta in religiosa attesa di una decisione, che certamente il Sindaco riterrà di far pervenire!“. Conclude Nuccio Pizzimenti.