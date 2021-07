Bovalino: degrado ed incuria sul Lungomare, le FOTO

22 Luglio 2021 14:05

Bovalino: lungomare in stato di abbandono, oltre che danneggiato. Le immagini

Un cittadino denuncia lo stato di abbandono del Lungomare a Bovalino, cittadina della locride: “all’altezza dell’ex lido la Rocchetta nell’unico punto dove si può accedere alla spiaggia grazie all’unica scala che è sopravvissuta alle mareggiate, la situazione è imbarazzante a causa del degrado e dell’incuria. La cosa che più dispiace è che quest’anno l’amministrazione comunale aveva tentato di rendere la raccolta dei rifiuti più agevole posizionando quel cassonetto blu che però, oltre a non essere stato svuotato da quasi una settimana, si ritrova riverso sulla scaletta che permette l’accesso alla spiaggia. I frequentatori di quel tratto di spiaggia sono per la maggior parte famiglie del luogo che, da quello che ho visto, non si preoccupano anche loro nel lasciare bottiglie e residui vari di plastica. Gli altri anni mi armavo di busta e pazienza e cercavo di raccoglie quanto più immondizia potevo, ma quest’anno è veramente uno schifo.

Quindi oltre all’incuria dell’amministrazione comunale mi preme segnalare anche la strafottenza e la maleducazione delle persone che quella spiaggia frequenta. Coloro che ci vivono e la sera fanno la passeggiata sul lungomare non hanno occhi per vedere, naso per sentire il tanfo e labbra per parlare?”, conclude il cittadino.