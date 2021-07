Bjorn Kuipers sarà l’arbitro di Italia-Inghilterra, finale di Euro 2021: l’ultimo precedente sorride agli azzurri

8 Luglio 2021 17:52

Bjorn Kuipers sarà l’arbitro di Italia-Inghilterra, finale di Euro 2021: l’esperto fischietto inglese ha già diretto la sfida fra le due squadre ai Mondiali 2014 con gli azzurri vincitori per 2-1

Un fischietto olandese per dirigere Italia-Inghilterra. Il designatore arbitrale Rosetti ha optato per Bjorn Kuipers come direttore di gara per arbitrare la finale di Euro 2021. La squadra arbitrale sarà composta dagli assistenti Van Roekel e Zeinstra e dal quarto uomo Del Cerro Grande. Al VAR ci saranno invece il tedesco Dankert, con Van Boekel, Gittelmann e Fritz come assistenti. Sarà la settima finale in una competizione UEFA per Kuipers, dopo aver arbitrato quella di Europa League del 2013 (Benfica-Chelsea) e del 2018 (Olympique Marsiglia-Atlético Madrid); quella di Champions League del 2014 (Real Madrid-Atlético Madrid); la Supercoppa Europea del 2011 (Barcellona-Porto); la finale dell’Europeo Under 21 del 2009 tra Germania e Inghilterra e la finale dell’Europeo Under 17 del 2006 tra Repubblica Ceca e Russia. Kuipers ha già arbitrato Italia-Inghilterra ai Mondiali del 2014: gli azzurri vinsero 2-1 con i gol di Marchisio e Balotelli.