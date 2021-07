Bevilacqua: “la presenza di Giovanni Toti in Calabria rappresenta un momento importante nel percorso di crescita di Cambiamo! in tutto il nostro territorio”

9 Luglio 2021 15:13

“La presenza di Giovanni Toti in Calabria rappresenta un momento importante nel percorso di crescita di Cambiamo! in tutto il nostro territorio. Un’occasione per ascoltare dalla voce dei calabresi la voglia di cambiare e di costruire un movimento politico che possa incidere sulla vita politica regionale dei prossimi anni”. E’ quanto afferma l’Onorevole Franco Bevilacqua, Coordinatore Regionale del partito.

“Il nostro – dichiara Franco Sarica, Vicecoordinatore Regionale di Cambiamo! per l’area di Reggio Calabria – è un nuovo movimento politico che vuole intercettare le componenti che non si riconoscono nei partiti tradizionali e hanno voglia di portare un modo nuovo di essere tra la gente per fare politica. Una forza con una visione innovativa votata al futuro e al coinvolgimento di mondi diversi. Siamo una realtà giovane e in crescita che deve mettere tutto l’impegno possibile nel continuare a declinare una proposta coerente e concreta per tutto il tessuto economico e per i cittadini. Per farlo servono le competenze di amministratori e società civile, anche attraverso una formazione mirata e programmata. È dall’essere in grado di risolvere i problemi concreti, come fanno gli amministratori competenti e coraggiosi dei piccoli Comuni, offrendo una visione per il futuro, che il nostro partito potrà continuare a consolidarsi nel panorama del centrodestra. Un panorama che necessita di essere rinnovato e rafforzato in Calabria”.

“Il lavoro del Coordinatore Regionale On. Franco Bevilacqua – dichiara Francesco Meduri, Responsabile Regionale Organizzazione e Sviluppo Territoriale – inizia a raccogliere i suoi frutti, con adesioni e nuovi comitati in tutte le province. Il Coordinatore Provinciale Saverio Anghelone, ha segnato l’inizio della presenza in Calabria con la sua elezione al Consiglio comunale di Reggio Calabria, momento politico molto importante per Cambiamo! nella nostra regione. Oggi nuove sfide ci attendono a partire dalle elezioni regionali, senza però, dimenticare città come Siderno e Cosenza con le rispettive amministrative. La presenza nella locride è un’altra sfida importante che non bisogna perdere di vista, in un territorio che ormai appare dimenticato non solo per la sua posizione geografica ma per la sordità di molti amministratori”. “Tanti i cittadini – conclude Meduri – in queste ore ci hanno contattato per sostenerci in questo mini tour della Calabria, con messaggi in cui raccontavano le loro problematiche, ormai, inascoltate dalla politica. Giovanni Toti rappresenta per molti calabresi un nuovo modo di fare politica, semplice, tra la gente, ascoltando e cercando di lavorare alle soluzioni e non alle inutili promesse. Lavoriamo da giorni per questa visita; un abbraccio virtuale va a tutti i calabresi. Siamo soddisfatti della fiducia che i Dirigenti nazionale ci hanno accordato”.

Partenza, quindi, da Reggio Calabria il 10 luglio alle ore 18:45 nei locali dell’Hotel Exelsior, per poi proseguire il tour a Soverato alle 21:30 presso Hotel Villa Ersilia. Domenica 11 luglio, invece, alle ore 11:30 si terrà l’inaugurazione della sede regionale a Lamezia Terme.