Bencic d’oro nel segno di Federer! La tennista svizzera è campionessa olimpica: sconfitta Vondrousova in finale

31 Luglio 2021 18:10

Belinda Bencic vince la medaglia d’oro nel tennis femminile: la tennista svizzera batte Vondrousova in finale e raccoglie l’eredità di Roger Federer medaglia d’oro nel maschile alle Olimpiadi del 2008

Medaglia d’oro nel tennis per la Svizzera, ma non arriva da Roger Federer. Il Maestro elvetico non è neanche partito per Tokyo a causa dei problemi fisici agli arti inferiori che lo tormentano da un anno a questa parte. La bandiera rosso-crociata sventola comunque alta nel cielo di Tokyo, ma grazie a una donna. Belinda Bencic ha vinto la finale femminile del torneo di tennis battendo Marketa Vondrousova in tre set con il punteggio di 7-5 / 2-6 / 6-3. La Bencic raccoglie proprio l’eredità di Federer che vinse l’oro alle Olimpiadi del 2008. Medaglia di bronzo a Elina Svitolina che ha sconfitto 6-1 / 6-7 (5-7) / 4-6 la kazaka Rybakina: un bel regalo di matrimonio per la tennista ucraina convolata recentemente a nozze con il collega Gael Monfils.