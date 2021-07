Belgio-Italia, l’analisi della sfida dei quarti di Euro 2021: Lukaku guida la miglior squadra del ranking, azzurri alla prova del nove

2 Luglio 2021 11:13

L’analisi di Belgio-Italia, la sfida dei quarti di finale di Euro 2021: Lukaku alla guida della miglior nazionale del ranking, De Bruyne e Hazard in dubbio. Azzurri chiamati alla prova del nove

L’Italia può sedersi al tavolo con le big d’Europa, ma può anche puntare a vincere un torneo internazionale? Questa sera la prova del nove, la sfida contro il Belgio dei quarti di finale di Euro 2021, il primo, grande, ostacolo sul cammino degli azzurri di Mancini. Se fin qui l’Italia ha sempre impressionato per qualità del gioco, solidità e anche un’invidiabile record di risultati positivi, è anche vero che alcuni detrattori hanno fatto notare come spesso le squadre affrontate non fossero propriamente le grandi del calcio internazionale. Alle 21:00, all’Allianz Arena di Monaco di Baviera, gli azzurri affronteranno direttamente la migliore del ranking. Analizziamo la sfida.

La situazione del Belgio: miglior squadra del ranking, la big più solida

La Francia era la favorita, l’Inghilterra è spinta dal pubblico di casa, il Portogallo campione in carica, ma in testa al ranking per nazionali c’è il Belgio. La squadra allenata dal CT Martinez non è in vetta per caso, la costanza di risultati parla chiaro. I ‘Diavoli Rossi’ hanno disputato un torneo simile all’Italia fin qui: girone dominato con 3 vittorie, tanti gol fatti e uno solo subito, partita sofferta agli ottavi (seppur contro il Portogallo e non l’Austria). Senza dubbio il Belgio è la big più solida del torneo. Solidità che però potrebbe venire meno a causa di assenze pesanti: De Bruyne e Hazard sono in dubbio, la sensazione è che solo il primo riesca a stringere i denti ed essere in campo. Ci sarà invece Romelu Lukaku, principale terminale offensivo della squadra con all’attivo già 3 gol, contro il quale la difesa azzurra dovrà fare gli straordinari.

La probabile formazione del Belgio (3-4-2-1): Courtois; Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen; Meunier, Tielemans, Witsel, T. Hazard; DeBruyne, Carrasco; Lukaku

La situazione dell’Italia: la sofferenza con l’Austria ha reso gli azzurri più squadra

L’Italia ha voglia di dimostrare di essere tornata ai livelli che le spettano. Fin qui è stato l’entusiasmo a farla da padrone, in gare in cui gli azzurri partivano sempre da favoriti e hanno vinto senza troppi problemi. Contro l’Austria qualche certezza è sembrata vacillare. Nel primo tempo il portiere avversario ha salvato il risultato, nella ripresa un po’ di nervosismo e un leggero calo fisico hanno fatto scattare un campanello d’allarme. Il successo di grinta, rabbia e cuore ai supplementari ha reso l’Italia ancor più squadra: una formazione dal nome importante, con talenti di livello, ma che ragiona da underdog. Forse la versa arma in più è proprio la testa.

La probabile formazione dell’Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile Insigne

Italia, come si batte il Belgio?

Premessa: il Belgio con De Bruyne e Hazard è un tipo di squadra, senza uno dei due o entrambi è un’altra. KDB dovrebbe essere in campo, Ferreira Carrasco dovrebbe prendere il posto di Hazard: qualità diversa, ma l’esterno dell’Atletico Madrid, resta comunque un calciatore di primo piano e anche molto più mobile. A tal proposito, se il Belgio ha realmente un difetto, forse è proprio l’atletismo. Il pacchetto difensivo, ormai non proprio giovanissimo, soffre molto la velocità: Chiesa sulla destra e Immobile sfruttando la profondità potrebbero risultare letali. Sugli esterni niente da dire a sinistra su Torghan Hazard (fratello di Eden), ma Meunier a destra con il suo metro e novantuno di altezza potrebbe soffrire Spinazzola e Insigne: in particolare il calciatore del Napoli è chiamato a dare la svolta ad un Europeo abbastanza opaco. In mediana Tielemans e Witsel sono due giocatori in grado di fare filtro, ma anche di giocare la palla con qualità, anche qui però non parliamo di velocisti e la dinamicità di Barella potrebbe dargli fastidio. In attacco De Bruyne rischia di fare malissimo con le sue traiettorie, gli azzurri dovranno impedire ogni rifornimento per Lukaku. ‘Big Rom’ lo conosciamo bene, va fatto giocare di spalle, marcato stretto, fatto agire sull’esterno. Vietato il contropiede in campo aperto nel quale per velocità e fisico diventa devastante, se in area avrà la possibilità di girarsi, saranno dolori. Bonucci e Chiellini lo conoscono troppo bene, vietato sbagliare.