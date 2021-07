Belgio-Italia, dubbi sull’impiego di Chiellini? Provato con i titolari, ma Acerbi resta in preallarme

1 Luglio 2021 11:01

Dubbi sull’impiego di Giorgio Chiellini in Belgio-Italia: il capitano azzurro è guarito dal problema al flessore ed è stato provato in allenamento tra i titolari, ma Acerbi resta in prellarme

In attesa di conoscere la verità sulle condizioni fisiche di Hazard e De Bruyne, sui quali il Belgio sta facendo pretattica, anche nell’Italia c’è almeno un dubbio di formazione. In vista della sfida dei quarti di finale infatti, il CT Mancini non è ancora sicuro della sua coppia di centrali. Bonucci non è ancora certo di chi sarà il suo partner nella sfida a Romelu Lukaku, principale spauracchio dell’attacco avversario. Giorgio Chiellini è clinicamente guarito dal problema al flessore della coscia sinistra accusato contro la Svizzera, ma Mancini non vuole correre rischi. Il centrale bianconero è stato provato con la difesa titolare in allenamento, ma il suo impiego verrà deciso solo dopo un confronto che avverrà durante l’ultima rifinitura tattica. Francesco Acerbi resta in preallarme. Il centrale della Lazio, entrato in corsa contro la Svizzera e con il Galles, poi titolare contro l’Austria, non ha fatto rimpiangere Chiellini e negli ultimi allenamenti è stato provato anche lui con la linea Di Lorenzo, Bonucci, Spinazzola per ogni evenienza.