Reggio Calabria, protesta senza quartiere! Barricate di spazzatura anche in via Ciccarello: le macchine restano bloccate [GALLERY]

3 Luglio 2021 00:32

Barricate di spazzatura in via Ciccarello, diramazione quarta, alla discesa di via Modena: una lunga fila di sacchetti ammassati impedisce il transito delle macchine

La situazione spazzatura a Reggio Calabria era diventata già ingestibile da tempo, adesso è diventata invivibile. L’esasperazione dei cittadini sta toccando vette mai raggiunte fin qui, al punto che dalle proteste a parole si è passati ai fatti. Alcuni giorni fa avevamo segnalato la muraglia di spazzatura che ostacolava la viabilità del Viale Calabria, chiaro segno di protesta di alcuni cittadini che hanno voluto dare un segnale forte. La situazione si è ripetuta questa notte in via Ciccarello, diramazione quarta, alla discesa con via Modena. Una lunga e corposa fila di sacchetti dell’immondizia impedisce il transito delle macchine e crea un volontario disagio ai malcapitati che si ritrovano a passare da lì, costringendoli a fare marcia indietro. Un gesto sicuramente da condannare, ma che denota come la pazienza di molti sia arrivata al limite.