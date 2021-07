Lutto a Barcellona Pozzo di Gotto: è morto l’ex cancelliere Salvatore ‘Totuccio’ Calabrese

2 Luglio 2021 10:42

Città in lutto per la morte di Salvatore Calabrese, in passato impiegato al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto

È deceduto mentre si trovava alla guida della sua auto, una Fiat Stilo, in Via Marconi. Barcellona Pozzo di Gotto è in lutto per l’improvvisa morte dell’ex cancelliere Salvatore Calabrese, detto Totuccio. In marcia con la sua auto ne ha prima tamponata un’altra, si presume a causa di un malore, per poi arrestarsi dopo avere impattato con un’altra vettura. Sul posto sono intervenuti il personale del 118 e la Polizia Municipale, che ha interdetto la via Marconi al traffico.

L’uomo era andato in pensione dal suo ruolo svolto presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, era conosciuto per la cordialità e l’impegno. Molto nota la sua passione per la pallacanestro e per la musica. Persona simpatica e allegra, la sua scomparsa lascia un profondo dolore tra quanti hanno avuto modo di conoscerlo ed apprezzarlo.