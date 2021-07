Barcellona Pozzo di Gotto: l’amministrazione comunale ricorda Paolo Borsellino

19 Luglio 2021 09:23

Nel 29esimo anniversario della strage di via Mariano D’Amelio, l’Amministrazione comunale di Barcellona Pozzo di Gotto ricorda e onora Paolo Borsellino

“Nel 29esimo anniversario della strage di via Mariano D’Amelio, l’Amministrazione comunale di Barcellona ozzo di Gotto ricorda e onora Paolo Borsellino, eroe civile, luminosa figura di magistrato e di italiano, perito la mattina del 19 luglio 1992 per vigliacca mano criminale. Quella mattina insieme a Paolo Borsellino caddero anche gli agenti della sua scorta, Agostino Catalano, Walter Eddie Cosina, Vincenzo Fabio Li Muli, Emanuela Loi e Claudio Traina, altri cinque esemplari servitori dello Stato”. E’ quanto scrive in una nota il sindaco, Avv. Giuseppe Calabrò. “Paolo Borsellino amava affermare – sapendo di essere nel mirino della mafia che pochi mesi prima aveva ucciso Giovanni Falcone nel brutale attentato di Capaci – che chi muore per la legalità e per la giustizia non muore invano. Simbolo di rettitudine ed emblema della lotta alla mafia e ad ogni forma d’illegalità, personalità libera, semplice e schiva, ha unito grandissima professionalità ad un silenzioso ma risoluto ed altrettanto grande senso del dovere. Il suo esempio ci rende orgogliosi di appartenere a questa Nazione e indica a tutti la via del coraggio e della legalità. Oggi, come ogni anno da quella infame tragedia, torniamo a ricordare Paolo Borsellino, gli agenti della sua scorta e tutti i servitori dello Stato che hanno dato la vita per la legalità e la nostra libertà”, conclude la nota.