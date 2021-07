Barcellona Pozzo di Gotto: interruzione del servizio idrico nella frazioni di Spinesante e Cantoni

30 Luglio 2021 12:57

Barcellona Pozzo di Gotto, la comunicazione del Comune ai cittadini

Il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto informa i cittadini che “per consentire l’esecuzione di un indispensabile ed indifferibile intervento manutentivo sulla rete, necessario per la continuità della fornitura idrica, nella giornata di lunedì 2 agosto 2021 dovrà essere sospesa l’erogazione del civico acquedotto nella zona litoranea ad ovest del torrente Longano, frazioni di Spinesante e Cantoni. L’interruzione avrà inizio in mattinata, a partire dalle ore 8:00 circa, e durerà sino alla conclusione dei lavori, presumibilmente entro il pomeriggio dello stesso giorno. L’Amministrazione si scusa per il disagio”.