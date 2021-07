Barcellona Pozzo di Gotto: consegna del diploma di Accademico Benemerito e Medaglia Aurata per le attività umanitarie coordinate dal Presidente Croce Rossa Italiana

12 Luglio 2021 12:04

Importante riconoscimento è stato conferito al Rag. Giuseppe Puliafito, Presidente – Croce Rossa Italiana – Comitato locale del Comune di Barcellona P.G.. Così il Cav. Uff. Vincenzo Cortese, Segretario Generale della Norman Academy, ha voluto lasciare un segno tangibile per le diverse iniziative svolte in sostegno della popolazione della città del longano, mediante il conferimento del diploma di Benemerenza e Medaglia Aurata consegnata proprio dal Cav. Antonino Smiroldo – Delegato Sicilia – Norman Academy, già in precedenza oggetto di collaborazione tra le due associazioni in quanto la delegazione Sicilia con la partecipazione attiva del Cav. Salvatore Vassallo e del signor Giuseppe Milazzo, giunti proprio dalla Città di Palermo, hanno già omaggiato il Comitato CRI del Comune di Barcellona P.G. con la consegna di beni di prima necessità, successivamente distribuiti dai volontari impegnati periodicamente in sostegno della popolazione in difficoltà. Il presidente Rag. Giuseppe Puliafito, dopo un breve dialogo con il delegato Sicilia sulle diverse attività che sono state già pianificate e definite per l’anno 2021, si impegnano a una collaborazione verso le famiglie più vulnerabili che quotidianamente “bussano” al Comitato locale Croce Rossa Italiana.