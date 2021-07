19 Luglio 2021 13:30

Barcellona Pozzo di Gotto, chiusura al transito della strada provinciale 85 di Castroreale: il provvedimento interessa il tratto sito al Km. 0+450

La III Direzione “Viabilità Metropolitana” della Città Metropolitana ha disposto la chiusura al transito, al km. 0+450, della strada provinciale 85 di Castroreale, ricadente nel territorio del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto. L’ordinanza è stata emanata in quanto un tratto di strada nei pressi del centro abitato della frazione Porto Salvo, interessata dal passaggio di rete fognaria, è franata causando il restringimento della carreggiata. La disposizione interdittiva ha decorrenza da oggi 19 luglio ed avrà vigore a tempo indeterminato e fino a quando il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto non completerà i lavori di ripristino del sottoservizio e la sistemazione del piano viabile nel tratto in questione.

Foto di repertorio