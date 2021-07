7 Luglio 2021 00:25

Il tricolore con la scritta “Lamezia” è apparso alle spalle della porta difesa da Donnarumma e Unai Simon

Il particolare non sarà sfuggito ai più attenti. Dietro la porta in cui si sono battuti i calci di rigore di Italia-Spagna è spuntata la bandiera con la scritta Lamezia. Un pezzo di Calabria dunque anche a Wembley, teatro del calcio inglese, dove la Nazionale Azzurra questa sera ha battuto la Spagna staccando il pass per la finale. Domenica gli uomini del c.t. Mancini giocheranno ancora a Londra, tutti gli italiani sperano che quella bandiera resti al suo posto.