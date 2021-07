Riapertura stadi, Balata alza l’asticella per la capienza in Serie B: “Con coraggio e green pass si può ripartire col 50%, al di sotto le società ci rimettono”

5 Luglio 2021 12:21

Le parole del presidente della Lega Serie B, Mauro Balata, sulla percentuale di tifosi allo stadio alla ripartenza del campionato cadetto

“Almeno in partenza, la speranza è che si possa avere il 50% degli spettatori sugli spalti. Con il green pass è fattibile”. Lo ha detto il presidente della Lega Serie B Mauro Balata, intervenuto durante la conferenza stampa di presentazione di Helbiz Live, la nuova piattaforma streaming che trasmetterà l’intero campionato cadetto. Balata alza l’asticella e va oltre la percentuale imposta qualche giorno fa dal sottosegretario alla Salute Andrea Costa, che aveva parlato di una ripartenza in Serie A del 25%: “Al di sotto di una certa percentuale, come il 40% – ha ribadito il presidente della Lega B – le società ci rimettono, hanno tanti costi e questo lo diciamo da sempre. Serve più coraggio, l’economia del calcio è importantissima, deve essere aiutata”.