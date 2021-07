Automobilismo: Piloti per Passione si aggiudica il 5° slalom di Gambarie

12 Luglio 2021 17:40

Anche il 5° slalom di Gambarie di Domenica scorsa, gara valida per la coppa italia 4^ zona, fa parte del risultato positivo della scuderia di Sambatello, che mantiene il trend positivo ininterrotto da numerosissime gare. Organizzazione impeccabile del gruppo di forza della scuderia sotto la regia di Elisa e Valentina Denisi, direzione di gara magistrale di Antonio Marra e Massimo Minasi coadiuvati da un perfetto collegio e con l’aiuto di tutte le forze dell’ordine splendidamente dirette dal Responsabile del servizio di ordine pubblico disposto dalla Questura di Reggio Calabria dott.ssa Serafina Di Vuolo, portano a conclusione un risultato positivissimo sotto tutti gli aspetti, nella meravigliosa ospitale cornice di Gambarie d’Aspromonte valorizzata dal sindaco dott. Francesco Malara. Vittoria assoluta del giovanissimo ma altrettanto esperto Gaetano Rechichi con podio tutto Piloti Per Passione completato da Antonino Branca e Domenico Chirico, vittoria assoluta di scuderia e numerosi podi personali dei piloti della scuderia, in una fantastica giornata di sport. Un ringraziamento va agli sponsor, a tutti i piloti e addetti presenti, a Enti ed Istituzioni che hanno permesso la realizzazione e l’ottima riuscita della manifestazione. Ottima anche la prestazione di Peppe Cuzzola che alla gara di Giarre ha rappresentato i colori della scuderia Piloti Per Passione ed ottenuto un primo posto di classe e quarto assoluto, mentre si prepara, insieme a Luigi Fazzino, per la difficile trasferta di Alghero del prossimo week-end.