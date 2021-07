Automobilismo, 2° Slalom di Castell’Umberto: altra grande giornata per la Nebrodi Racing

19 Luglio 2021 22:50

Risultati importanti per la Nebrodi Racing al 2° Slalom di Castell’Umberto

Gara di casa bagnata, gara fortunata, mai rima fu più azzeccata! La Nebrodi Racing del Presidente Costantino Fabrizio si è presentata alla seconda edizione dello Slalom di Castell’Umberto con ben 9 equipaggi, uno sforzo logistico, di preparazione ed emotivo non da poco. Protagonista della gara messinese la pioggia che ha reso molto scivoloso il tracciato di gara. Ecco i risultati dei piloti Nebrodi Racing:

Salpietro Matteo, Citroen Saxo A6

3° posto nella Manche 1, si migliora nella Manche 2 conquistando il 2° posto e poi il 3° nella terza e ultima Manche. Matteo porta a casa un ottimo primo nella classifica finale di Classe e terzo posto nella classifica finale del Gruppo A. Weekend molto positivo!

Agostino Sebastiano, Peugeot 106 A6

4° posto nella Manche 1 e 2 e 5° posto nella Manche 3. Terzo gradino del podio nella classifica finale di Classe, quinto posto per lui nella classifica finale del Gruppo A.

Pruiti Stefano, Peugeot 106 A5

7° nella Manche 1 e 2, 9° posto nella Manche 3. Quarto posto per Stefano nella classifica finale di Classe, decimo posto nella classifica finale del Gruppo A.

Manera Sergio, Peugeot 205 rally A5

9° nella Manche 1 e 8° posto nella Manche 2. 7° posto nella Manche 3. Onorevolissimo terzo nella classifica finale di Classe, nono posto nella classifica finale di Gruppo.

Vitanza Calogero, Peugeot 106 N1

8° posto per lui nella Manche 1, 1° posto nella Manche 2, 12° nella Manche 3. Chiude il weekend con il 6° posto nella classifica finale di Classe e il 12° posto nella classifica finale del Gruppo N.

Portale Sebastiano, Peugeot 106 Rally N2

15° nella Manche 1, 11° posto nella Manche 2 e 3. 6° nella classifica finale di Classe e 15° in quella del Gruppo N.

Franchina Rosario, Peugeot 106 N2 (al debutto)

14° nella Manche 1, 6° posto nella Manche 2, 8° posizione nella Manche 3. Un ottimo secondo posto per Rosario nella classifica di Classe e settimo posto nella classifica finale del Gruppo N.

Manera Samuel, Peugeot 106 Rally N1 (al debutto)

16° nella Manche 1, 5° posto nella Manche 2, 15° nella Manche 3. 16° nella classifica finale di Gruppo e 6° in quella finale degli Under 23. Non male per essere il debutto e non male per la giovane età.

Favazzi Enzo, A112 Abarth S3

Vincenzo corre solo la Manche 3 conquistando il 5° posto. 2° posto anche nella classifica finale di Classe e 5° in quella del Gruppo S.

Da segnalare assolutamente il 4° posto nella classifica finale assoluta per Salpietro Matteo, il miglior pilota di giornata per la Nebrodi Racing. In Top Ten nella assoluta anche Agostino Sebastiano al 10° posto. La Scuderia Nebrodi Racing si aggiudica anche il 3° posto nella Coppa Scuderie, a conferma del grande lavoro svolto. Bravissimi tutti!