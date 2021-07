Augusta, al via domani ‘Amore Festival’

30 Luglio 2021 15:35

Palermo, 30 lug. (Adnkronos) – Si terrà domani e dopodomani ad Augusta ‘Amore Festival”, ideato e condotto da Mete Onlus, ed inserito nell’ambito nel Programma di Educazione Permanente ‘Per Quanto Mi Riguarda, Ho Fatto la Mia Scelta”. Un Festival che racconta di Diritti Umani, Parole, Linguaggi, Leadership al Femminile, Valorizzazione del Territorio, Bellezza, Arte e Spettacolo. ‘Amore Festival” fa parte del ricco cartellone dell’estate augustana, organizzato dal Comune di Augusta, con il contributo della Regione – Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana e della Presidenza dell’Assemblea Regionale Siciliana. Due conferenze differenti, arricchite da Panel autorevoli: 1) ‘Uguaglianza, Pari Opportunità e Leadership al Femminile”; 2) ‘La Valorizzazione di un Territorio, Case Study: Augusta”.

Gli incontri saranno moderati da Barbara Galli: Founder di Talent Up che ha sviluppato un modello in cui ha messo a sistema competenze di top manager con responsabilità di team, impresa e di professional coach consolidate in oltre venti anni di lavoro sul campo. Esperta digitale e autrice del libro ‘Web Listening. Conoscere per agire” edito da Franco Angeli. Docente ESE ‘ European School of Economics ‘ dove insegna leadership, people management, market research, creatività e innovazione, strategia.

‘Amore Festival” è arte coniugata ai diritti umani, il 31 luglio andrà in scena ‘Omaggio a Sumi, la Sposa Bambina”, sarà una performance di danza, a cura di Giovanna Velardi e la sua compagnia. Un omaggio naturale, ricordando che la Comunità Internazionale: ‘Sono Bambina, Non Una Sposa”, nasce ad Augusta nel 2014. A seguire, la cerimonia di consegna Targa di Rappresentanza nell’ambito della Campagna ‘Woman’s Freedom Iran”, ad una donna iraniana residente in Sicilia. In Lei, i valori cardini di WFI: libertà, uguaglianza ed impegno sociale. ‘Amore Festival” è letteratura, sarà infatti presentato il Testo (da indipendente) di Giorgia Butera: ‘”Scrivo d’Amore. Da Catullo ad Aicha”.