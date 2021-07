Auddino (M5S): “riparte in Senato l’iter per l’approvazione del progetto di legge sulla commissione d’inchiesta sul Servizio Sanitario Nazionale”

20 Luglio 2021 18:01

Auddino: “finalmente la Commissione Sanità del Senato ha nuovamente calendarizzato la mia proposta di istituire una Commissione parlamentare di inchiesta sul Servizio Sanitario Nazionale presentata il 26 luglio 2018”

“Finalmente la Commissione Sanità del Senato ha nuovamente calendarizzato la mia proposta di istituire una Commissione parlamentare di inchiesta sul Servizio Sanitario Nazionale presentata il 26 luglio 2018, la prima del M5S, sottoscritta da ben 62 senatori. L’iter di approvazione ripartirà domani e spero possa portare in tempi celeri all’istituzione della Commissione incaricata di far luce sulle cause di inefficienza nella gestione del Servizio sanitario nazionale e sul mancato rispetto dei livelli essenziali di assistenza (Lea), nonché sulle cause e connesse responsabilità dello sforamento della spesa sanitaria regionale”, afferma il Senatore del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Auddino, primo firmatario della proposta.

“La Commissione – prosegue il parlamentare – dovrà indagare sulla trasparenza del sistema regionale di finanziamento delle aziende sanitarie, sulla trasparenza delle procedure di affidamento delle forniture di beni e sulle eventuali responsabilità degli amministratori operanti nella gestione delle risorse disponibili, sulla trasparenza delle procedure concorsuali per l’affidamento degli incarichi dirigenziali e sull’aggiornamento della dotazione organica del personale medico, tecnico- professionale ed infermieristico in base al realistico fabbisogno aziendale. Inoltre, la Commissione valuterà la situazione attuale delle strutture ospedaliere indagando sul rispetto dei requisiti specifici strutturali, impiantistici, tecnologici e organizzativi di ogni reparto, servizio o area delle strutture sanitarie. Infine, un compito di primaria importanza della Commissione sarà quello di svolgere indagini e valutare l’efficacia, la tempestività e i risultati delle misure adottate da enti e da organismi nazionali, regionali e locali, al fine di contrastare, prevenire o mitigare l’impatto dell’epidemia da COVID-19″. “È evidente come l’emergenza sanitaria che stiamo vivendo renda ancora più impellente la necessità di istituire la Commissione prevista dal mio progetto di legge al fine di individuare e rimuovere tutte le cause che ostacolano l’erogazione di un servizio sanitario degno di questo nome per tutti i cittadini“, conclude Auddino.