Attività addestrativa del Soccorso Alpino e Speleologico nel comune di Laino Borgo

29 Luglio 2021 11:54

L’attività formativa si è svolta dal 22 al 24 luglio e in questi tre giorni sono state introdotte nuove tecniche di progressione per diminuire i tempi di intervento e di evacuazione di un eventuale ferito in ambienti estremamente complessi e ostili

Dal 22 al 24 luglio si è svolta una intesa attività formativa per i Tecnici delle squadre forra del Soccorso Alpino e Speleologico Calabria e di quelli del Soccorso Alpino Speleologico Basilicata il tutto sotto la supervisione degli istruttori della Scuola Nazionale Forre del C.N.S.A.S.. L’attività si è svolta negli complessi scenari della falesia di Arminzone nel comune di Castelsaraceno in Basilicata, nel Vallone dell’Inferno nel comune di Sanza in Campania e nel torrente Iannello nel comune di Laino Borgo in Calabria. In questi tre giorni sono state introdotte nuove tecniche di progressione per diminuire i tempi di intervento e di evacuazione di un eventuale ferito in ambienti estremamente complessi e ostili.