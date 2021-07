Attimi di caos a Tropea: artisti marchigiani aggrediti e multati per aver suonato in strada

31 Luglio 2021 09:26

L’Associazione “Don Vincenzo Matrangolo”, dispiaciuta per un episodio poco gradevole, ha invitato il duo ad esibirsi al prossimo Festival delle Migrazioni di Acquaformosa (Cosenza) che si terrà dal 19 al 22 agosto

Prima sono stati invitati a interrompere la loro esibizione, poi sono stati multati e invitati a lasciare il borgo per quanto generato. È quanto avvenuto a Tropea dove due artisti di strada marchigiani, Lorenzo e Cristina, si stavano esibendo nel centro del borgo per una tappa del loro tour estivo “Street tour-Biglietto di sola andata”. Il duo stava suonando, quando, come riportato dall’artista di Macerata in un video postato sui social, quando sono stati avvicinati dalla Polizia municipale che ha intimato loro di smettere di suonare per elevare successivamente anche una multa di €100 ciascuno per violazione dell’articolo 49 del regolamento comunale.

Nel video postato in rete l’artista ha raccontato che “un commerciante del posto convinto che con la nostra musica gli portassimo via dei clienti, ci ha “sparato” una cassa a tutto volume per impedirci di suonare. La gente, ovviamente, si è schierata dalla nostra parte, si è creato un grosso parapiglia che ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine”. Quanto emerge da un altro video apparso successivamente sul web, i turisti e i cittadini presenti nell’area hanno difeso gli artisti e mostrato disapprovazione per quanto stesse accadendo. “Ma ciò non è bastato – proseguono i giovani nel video – ci hanno chiesto i documenti, li hanno portati via, dicendoci che per recuperarli saremmo dovuti andare nella Centrale di Polizia Locale. Cosa che abbiamo fatto”. Qui sarebbe stato fornito loro un mandato di allontanamento con l’ordine di lasciare Tropea entro la giornata successiva.

“Regolamentare va bene, ma vietare, sanzionare e maltrattare in questa maniera assolutamente non ci sta”, ha chiosato il duo. Immediate le reazioni, come quella del consigliere Massimo L’Andolina che ha chiesto un chiarimento al sindaco Giovanni Macrì. “Dispiace leggere l’episodio dei musicisti marchigiani allontanati da Tropea. Ok il doveroso rispetto delle regole, ma era proprio necessario allontanare i due giovani dalla città manco fossero due delinquenti? Invitiamo Lorenzo e Cristina al prossimo Festival delle Migrazioni di Acquaformosa che si terrà dal 19 al 22 agosto. Non solo saranno nostri graditi ospiti, ma avranno la possibilità di esibirsi senza alcun tipo di problema. Vi aspettiamo!”. Così il Presidente dell’Associazione “Don Vincenzo Matrangolo”, Giovanni Manoccio.