“Assolto perchè il fatto non sussiste”, il senatore Caridi: “hanno mortificato la mia vita, sono sempre stato trasparente e ho passato 18 mesi in carcere a Rebibbia in alta sicurezza”

31 Luglio 2021 15:14

Reggio Calabria, parla il senatore Caridi dopo la sentenza del processo Gotha che l’ha riconosciuto innocente per non aver commesso alcun reato

“Sono soddisfatto, ho sempre avuto un comportamento improntato alla massima trasparenza“. Lo dice all’AdnKronos l’ex senatore del Pdl, Antonio Caridi, tra gli assolti con la formula piena, “perché il fatto non sussiste“, ieri sera a Reggio Calabria, a conclusione del maxi processo di ‘ndrangheta ‘Gotha’ nelle sentenze di primo grado dopo cinque anni di dibattimento. Caridi, esponente di lungo corso di Forza Italia, Assessore all’Ambiente per molti anni durante la stagione del “modello Reggio” di Peppe Scopelliti e poi eletto senatore della Repubblica, fu arrestato nell’esercizio delle sue funzioni parlamentari nel 2016 dopo un intervento del presidente del Senato “giustizialista”, Pietro Grasso, e il voto favorevole all’arresto della maggioranza dei senatori dei partiti di centrosinistra allora al governo. “Mi voglio riprendere la mia vita, che è stata mortificata, anche da 18 mesi di carcere a Rebibbia, in alta sicurezza“. Per lui il pubblico ministero aveva chiesto 20 anni di carcere, per il reato di associazione mafiosa. I giudici del tribunale reggino hanno però studiato il caso, analizzato i documenti e stabilito per l’assoluzione “perché il fatto non sussiste“.

Il deputato di Forza Italia Andrea Ruggieri: “ennesimo scandalo della magistratura che scherza con la vita delle persone. Chi si scusa adesso? E come si risarcisce un cittadino per una riba simile?”

“Ennesimo scandalo. L’ex senatore di Forza Italia, Caridi, arrestato, consegnato dal Senato, recluso in massima sicurezza con un’accusa infamante, carriera troncata, reputazione uccisa, viene oggi, diversi anni dopo, assolto perché il fatto non sussiste“. Così Andrea Ruggieri, deputato di Forza Italia, sulla sentenza del processo per associazione a delinquere di stampo mafioso denominata ‘Gotha’, emessa dal Tribunale di Reggio Calabria. “Chi si scusa ora – prosegue Ruggieri– e come si risarcisce un cittadino per una roba simile? Cos’altro deve accadere perché si capisca che certa magistratura protagonista scherza con le vite di troppi, politici (sempre di una certa parte) ed elettori compresi, e che dunque si deve riformare profondamente?“, conclude Ruggieri.

Nella sentenza del processo sono stati assolti anche Giuseppe Raffa, sempre di Forza Italia (già Sindaco e Presidente della Provincia a Reggio Calabria) e molti altri imputati infamati da anni di fango e gogna giudiziaria e mediatica.