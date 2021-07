Asd Judo Yamashita RC, buoni risultati dagli atleti reggini al campionato nazionale Esordienti B a Ostia

6 Luglio 2021 13:09

Buoni risultati dagli atleti reggini dell’ASD Judo Yamashita RC ai campionato nazionali a Ostia

Puro e sano agonismo: è questo lo spettacolo che, sabato 3 luglio, ci hanno riservato i Judoka under 15 (Esordienti B), i quali, giunti da tante regioni italiane, si sono dati appuntamento a Ostia, al Centro Federale Pala Pellicone, per il Campionato Nazionale Esordienti B di Judo.

A giudicare dalla preparazione e dall’alto agonismo degli atleti, non sembra che sia trascorso un anno e mezzo dall’ultima competizione agonistica nazionale per adolescenti. Soddisfatti i judoka reggini della ASD Judo Yamashita RC del Maestro Maurizio Crea. Buono, benché solo quinto posto, perché molto sudato quello di Alessio Bettinelli (38kg). Si ferma, invece, a metà di una classifica affollatissima, Domenico Spanò (55kg). Si è distinto per caparbietà e freddezza, riuscendo a fare medaglia, Marcello Bellini (60kg), (Fortitudo 1903) allenato dai Tecnici della Yamashita e dai maestri Ivan e Simone Pizzimenti, che ha ottenuto un prestigioso terzo posto, in una categoria, quella dei 60 kg, tutt’altro che facile.