Arresti per tentato omicidio ad Archi, Occhiuto: “grazie a Klaus Davi, chi contribuisce alla pulizia della Calabria va sostenuto

“Davvero positivo il lavoro svolto dalla Direzione distrettuale antimafia della Procura della Repubblica di Reggio Calabria e dalla Squadra mobile di Reggio Calabria“. Lo afferma in una nota Roberto Occhiuto, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati e candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Calabria. Una scrupolosa opera investigativa che ha portato all’arresto di due persone, presumibilmente affiliate alla ‘ndrangheta, accusate di aver tentato di uccidere Giorgio Benestare, indicato come già esponente di spicco della cosca De Stefano-Tegano. Preziosa, al fine di raggiungere questo importante risultato, l’attività investigativa fatta negli ultimi mesi dal giornalista Klaus Davi, che era riuscito ad indicare settimane fa gli autori del tentato omicidio. Un aiuto prezioso e concreto per le indagini. Chi contribuisce alla ‘pulizia’ della Calabria va sostenuto e il suo impegno va pubblicamente riconosciuto”, conclude.