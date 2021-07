Si ferma ai quarti il sogno olimpico di Arianna Errigo: la fiorettista di Condofuri sconfitta nel derby azzurro dalla Volpi

25 Luglio 2021 09:39

Si ferma ai quarti di finale il cammino di Arianna Errigo nel fioretto femminile: la schermitrice di Condofuri sconfitta dalla connazionale Alice Volpi

Un inizio shock, un tentativo di rimonta quasi concretizzato, poi una sconfitta tutto sommato amara. Si conclude ai quarti di finale il percorso olimpico nel fioretto femminile di Arianna Errigo. La schermitrice brianzola, ma cittadina onoraria di Condofuri, paese d’origine della madre che l’ha adottata fin da giovane, è stata sconfitta nel derby tutto italiano contro la connazionale Alice Volpi. Iniziano davvero sottotono per la calabrese ritrovatasi, una stoccata dopo l’altra, in svantaggio 0-10. Quando sembrava ormai spacciata però, la Errigo ha dato il tutto per tutto per provare un’insperata rimonta con 7 stoccate a segno (6 di fila) fino al 7-11. Arginato l’impeto della Errigo, Alice Volpi ha ripreso in mano la sfida chiudendo 7-15 con 4 stoccate consecutive. In semifinale la fiorettista azzurra affronterà la campionessa uscente Inna Derizaglova. Per Arianna Errigo è la seconda sconfitta in tre derby olimpici: a Londra aveva battuto Valentina Vezzali (attuale sottosegretaria allo Sport) in semifinale, perdendo poi la finale che le valse l’argento contro la Di Francisca.