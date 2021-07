Anniversario della strage di Via D’Amelio: iniziativa di commemorazione da parte dell’Associazione “Atreju” di Messina

17 Luglio 2021 14:45

Come ogni anno l’associazione universitaria “Atreju – La compagnia degli studenti” organizza una iniziativa commemorativa in ricordo del sacrificio del Giudice Paolo Borsellino, degli “angeli” della sua scorta (Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina, Claudio Traina) e di tutti i caduti nella lotta contro la mafia. Il momento commemorativo si svolgerà Lunedi 19 luglio alle ore 10:00 presso l’“albero della legalità” collocato nel 2007 – a cura dell’Associazione Universitaria “Atreju” – nell’aiuola antistante il Rettorato dell’Università degli Studi di Messina insieme ad un piccolo monumento con incisa la celebre frase di Borsellino sul rapporto tra la gioventù e la mafia: “Se la gioventù le negherà il consenso, anche l’onnipotente misteriosa mafia svanirà come un incubo”. Il momento commemorativo è aperto a tutte le associazioni ed alla società civile. Non saranno esposte bandiere e/o simboli di alcun gruppo/associazione. Sarà presente unicamente lo striscione “Paolo Vive”. Una delegazione di “Atreju” insieme al “Comitato XIX Luglio” la sera del 19 luglio p.v. parteciperà a Palermo anche alla “Fiaccolata” promossa come ogni anno da “Forum 19 Luglio” (cartello che raggruppa trasversalmente associazioni, movimenti ed istituzioni) e “Comunità ‘92” (coordinamento che unisce le varie sigle ideatrici della manifestazione).