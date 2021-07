“Non era sangue il liquido uscito dagli occhi della Madonnina”: il risultato delle analisi sulla statuetta di San Gregorio d’Ippona

4 Luglio 2021 11:04

L’evento aveva mobilitato la comunità religiosa del luogo, molti credenti si erano recati sul luogo nella speranza che si trattasse di un miracolo

Non è sangue il liquido fuoriuscito dagli occhi della statuetta raffigurante la Madonna dell’Immacolata Concezione. L’icona, presente nel giardino di una casa privata di San Gregorio d’Ippona, in provincia di Vibo Valentia, è di proprietà di una donna di 99 anni la più anziana del paese, ad accorgersi dello strano evento era stata la badante. Il responso, seppure ancora informale, arriva a seguito delle analisi effettuate nel laboratorio Salus-Mangialavori. L’evento aveva mobilitato la comunità religiosa del luogo, in molti si erano recati sul luogo nella speranza che si trattasse di un miracolo.