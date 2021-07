Reggina, ecco l’ufficialità delle prime due amichevoli: test più “soft” in attesa del Benevento

16 Luglio 2021 10:41

La Reggina annuncia ufficialmente le prime due amichevoli che si svolgeranno a Sarnano: test contro Valdichienti Ponte e Foligno

Ieri il Benevento ha ufficializzato l’amichevole contro la Reggina per il 29 luglio, alle ore 18, a Cascia. Come scritto ieri, però, era prevedibile aspettarsi l’annuncio del club amaranto in merito a qualche altro test più “soft” prima, per far mettere benzina sulle gambe e ritmo partita ai calciatori che da ieri hanno iniziato le fatiche a Sarnano. Così è. La società dello Stretto, infatti, “comunica che domenica 18 luglio alle ore 17 sosterrà un allenamento congiunto con l’ASD Valdichienti Ponte, società iscritta al campionato di Eccellenza, presso l’impianto sportivo del Mario Maurelli di Sarnano. Mercoledì 21 luglio, invece, alle ore 17, sempre presso lo stadio Mario Maurelli, si svolgerà un allenamento congiunto con la società Foligno Calcio, iscritta al campionato di Serie D. Entrambi i test si svolgeranno a porte chiuse. A tale disposizione fa eccezione la presenza degli operatori di informazione, i quali dovranno presentarsi muniti di autocertificazione”.

Nessuna nota ancora sull’amichevole con il Benevento, che arriverà probabilmente a breve. Nel frattempo, è già tanta la curiosità per capire come disporrà in campo i suoi uomini Alfredo Aglietti, specialmente i nuovi. Le due sgambate serviranno soprattutto a testare la tenuta fisico-atletica della squadra, ma un occhio allo schieramento può già dare un’idea importante.