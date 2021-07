Reggina, ufficializzata un’altra amichevole: gli amaranto sfideranno la Sambenedettese

18 Luglio 2021 11:24

Definita un’altra amichevole della Reggina a Sarnano: sabato prossimo sfida alla Sambenedettese, poi Benevento in chiusura di ritiro

Dovrebbe essere definito il programma delle amichevoli della Reggina a Sarnano, località delle Marche in cui gli amaranto si fermeranno fino a fine luglio. Annullato il test di oggi, la troupe di Aglietti sfiderà in settimana il Foligno per il primo test ufficiale. Il club, poco fa, ha poi ufficializzato un altro test, quello di sabato prossimo al cospetto della Sambenedettese (ore 17). Confermata poi l’amichevole col Benevento a Cascia, dove Denis e compagni si trasferiranno dopo le due settimane a Sarnano. “Si rende altresì noto – si legge nella nota ufficiale – che l’amichevole con il Benevento coinciderà con la fine della prima parte di ritiro. Subito dopo a squadra e staff tecnico verranno concessi tre giorni di riposo”. Entrambe le amichevoli si svolgeranno a porte chiuse.