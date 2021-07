Reggina, c’è il primo undici della stagione: la formazione ufficiale amaranto per il test contro il Foligno [FOTO]

21 Luglio 2021 16:59

La Reggina affronta il Foligno: la formazione ufficiale di Aglietti per il primo test della stagione amaranto

C’è il primo undici della stagione in casa Reggina. E’ tutto pronto per il test con il Foligno, primo impegno della squadra di Aglietti. A Sarnano, le due squadre si incontrano per testare soprattutto l’aspetto atletico a qualche giorno dall’inizio del ritiro. Il tecnico di Valdarno ha sciolto le riserve, questa la formazione ufficiale: tra i “nuovi”, spazio dall’inizio soltanto a Micai e Ricci. Il modulo dovrebbe essere il 4-4-2, con Bellomo e Ricci esterni e Denis e Montalto riferimenti centrali. Ecco l’undici.