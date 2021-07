Reggina, col Benevento si replica: un anno dopo, altra amichevole tra amaranto e sanniti [DETTAGLI]

15 Luglio 2021 20:25

Il Benevento ha ufficializzato il programma delle amichevoli: c’è la Reggina a fine luglio

Un anno dopo, di nuovo contro in amichevole. Reggina e Benevento si affronteranno infatti per testare il proprio stato di forma in attesa dei primi impegni ufficiali. Ad ufficializzare la partita è il club giallorosso, che annuncia il programma dei test estivi: il match contro gli amaranto sarà esattamente tra due settimane, giovedì 29 luglio, alle ore 18. Si attende la comunicazione della società dello Stretto, che deve ancora ufficializzare il programma completo delle amichevoli. Prevedibile pensare che la prima sia al cospetto di una rappresentativa locale per iniziare a mettere benzina sulle gambe e ritrovare la confidenza col pallone.

Da ricordare il risultato dell’anno scorso: 2-1 in rimonta dei sanniti al “Vigorito” dopo vantaggio iniziale di Loiacono, ma allora la squadra campana si apprestava ad affrontare il secondo campionato di Serie A della sua storia. Questa volta sarà invece un antipasto del confronto ben più importante che le due squadre avranno in cadetteria.