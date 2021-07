Elezioni Regionali, Amalia Bruni a Reggio Calabria: “pronta a risollevare la nostra Regione” [VIDEO]

24 Luglio 2021 22:16

Elezioni Regionali, Amalia Bruni a Reggio Calabria: “ringrazio Enrico Letta, mi sono messa in gioco per ricostruire la nostra regione con metodo e visione del futuro”

Tappa a Reggio Calabria per il candidato presidente del Centro/Sinistra, Amalia Bruni, insieme al leader del Partito Democratico, Enrico Letta, ospite del Pepys’ Beach per la presentazione del suo libro “Anima e cacciavite per ricostruire l’Italia”. Nel suo intervento la nota scienziata ha detto: “io mi sento uno strumento di questa terra. Mi sento colei che in questo momento si è prestata a fare un’operazione di ricucitura sociale”. “In tanti vogliono sapere perchè ho accettato la candidatura, la scelta dentro di me è maturata perchè ho capito che mancavano visione e metodo per risollevare la Calabria, in quel momento ho pensato che il mio profilo poteva essere quello adatto. Voglio ringraziare di cuore Enrico Letta per il sostegno, a lui dico che abbiamo bisogno di un tavolo di confronto con il Governo per risolvere le tante problematiche della nostra regione”, conclude. In basso il VIDEO completo dell’intervento.