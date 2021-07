Reggina, ecco l’ufficialità: Alfredo Auspici e Giusva Branca entrano a far parte della web tv

20 Luglio 2021 10:26

La web tv della Reggina si arricchisce di due nuove figure, Alfredo Auspici e Giusva Branca: arriva l’ufficialità di quanto da noi anticipato qualche settimana fa

Alfredo Auspici e Giusva Branca entrano a far parte della web tv della Reggina. Arriva l’ufficialità del club amaranto dopo la notizia da noi lanciata qualche settimana fa. La società, si legge nella nota pubblicata poco fa “comunica di aver concluso un accordo di collaborazione relativo alle produzioni “Aeroplani di carta“, di Alfredo Auspici e Giusva Branca, e “Sport Heroes”, di Teatro Primo produzioni teatrali. Le produzioni in questione rappresenteranno un omaggio rivolto al club e andranno ad infoltire il palinsesto di Reggina TV nell’ottica di rappresentare al meglio il mondo Reggina verso i tifosi. Il club ringrazia Alfredo Auspici e Giusva Branca per la disponibilità e la sensibilità dimostrate rispetto all’obiettivo della diffusione dei valori amaranto e le associazioni suddette per i contenuti socio-culturali a tinte amaranto che, in pieno spirito solidaristico e di condivisione di valori, vorranno contribuire a diffondere”.

Alfredo Auspici, artista a tutto tondo del panorama locale, è un volto storico della trasmissione “Chisti Simu”, che ha animato insieme al collega Francesco Polimeni fino a qualche anno fa. Giusva Branca, già addetto stampa del club amaranto negli anni della prima storica promozione in Serie A, è stato anche dirigente della Viola Basket, ha diretto TeleReggio ed Rtv ed è fondatore e direttore di Strill.