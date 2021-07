Olimpiadi di Tokyo, che sfortuna per Alessandro Mazzara! Il siciliano dello skate si rompe il gomito: gareggerà lo stesso [VIDEO]

23 Luglio 2021 17:04

Alessandro Mazzara, lo skater siciliano qualificatosi per le Olimpiadi di Tokyo, si è rotto il gomito a pochi giorni dalla gara: l’atleta azzurro stringe i denti, ci sarà ad ogni costo

L’infortunio è sempre dietro l’angolo per gli sportivi, ma farsi male a pochi giorni da un appuntamento importantissimo come le Olimpiadi, sognato ad occhi aperti in chissà quante notti senza sonno, non deve essere una cosa piacevole. Ci sono infortuni ed infortuni: chi pratica lo skate sa che in caso di caduta, il danno può essere grave. Non ne ha mai fatto un mistero Alessandro Mazzara (intervistato ai nostri microfoni), stella 17enne dello skate azzurro, ben conscio dei rischi del mestiere. Purtroppo, il giovane siciliano trapiantato a Roma da diversi anni, si è rotto il gomito a pochi giorni dall’esordio a Tokyo. Un bel guaio che potrebbe condizionarne la prova. Il pensiero del ritiro però non lo ha mai sfiorato. Come spiega su Instagram: “purtroppo 4 giorni fa mi sono rotto il gomito, 10 giorni prima della gara olimpica. Ho lavorato per 3 anni per questo traguardo, non sarà un gomito a fermarmi, devo ringraziare tantissimo i medici del Coni e dell’Italian skate boarding, gli amici e la famiglia che mi sono vicini. Spero di andare a Tokyo e anche se con un braccio farò del mio meglio“.