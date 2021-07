Messina, al via gli stage del settore giovanile della Jsl in collaborazione con la Fiorentina

21 Luglio 2021 11:56

Al via gli stage del settore giovanile della Jsl in collaborazione con la Fiorentina

La macchina organizzativa JSL è sempre in moto. Neanche l’estate rallenta i programmi e le attività della società del presidente Francesco Caruso, diventata recentemente “Affiliata Premium” dell’ACF Fiorentina. Proprio questo prestigioso connubio con il club gigliato sarà il comune denominatore degli stage del settore giovanile, che si terranno allo stadio di Brolo venerdì 23 luglio (ore 18) per i ragazzi nati negli anni 2009/2008/2007 (U15) e 2006/2005 (U17), in preparazione ai campionati regionali 2021/22, e sabato 24, con inizio alle stesso orario, per le giocatrici 2009/2008/2007 (U15), 2006/2005 (U17) e 2004/2003/2002 (prima squadra), propedeutici, invece, per i campionati femminili giovanili e per l’Eccellenza.

Sarà presente l’osservatore della Fiorentina Giovanni Pisano, che si occupa dello scout di talenti nel territorio siciliano. Pisano è un allenatore, grande conoscitore dei vivai italiani, ed un ex calciatore dalla eccellente carriera. Attaccante originario di Siracusa ha vestito, tra le tante, le prestigiose maglie di: Salernitana, formazione con la quale ha realizzato, dal 1992 al 97, ben 60 gol, Foggia, Genoa, Pescara, Cosenza e Spezia.

Sempre restando in tema di giovani, la calciatrice catanese Sofia Di Benedetto (classe 2006), che ha militato, nella stagione appena conclusa, nella JSL Women, è passata ufficialmente al Sassuolo. La talentuosa centrocampista, che aveva partecipato, negli scorsi mesi, ad un provino con la Primavera neroverde, non cambierà, quindi, colori sociali, ma si ritroverà in un ambiente oltremodo stimolante per la sua crescita sportiva ed umana. “A Sofia va il grande “in bocca al lupo” della JSL, orgogliosa ed onorata di averla avuta tra le sua fila”.