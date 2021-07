Aics Messina, al via il “Football Summer Camp” a Santa Teresa di Riva

3 Luglio 2021 12:28

Fervono gli ultimi preparativi per il “Football Summer Camp”, che si svolgerà da lunedì 5 a sabato 10 luglio a Santa Teresa di Riva. L’iniziativa, rivolta ai ragazzi/e dai 7 ai 17 anni di età, è ideata e promossa dall’associazione “J. Bonito” del presidente Pasquale Filiciotto, coadiuvato dal vice Enrico Santoro, e beneficia della collaborazione dell’AiCS Messina. La direzione tecnica è affidata alla professionalità e all’esperienza di Salvo Principato

L’evento calcistico si avvale di istruttori ed allenatori altamente qualificati, come l’ex portiere del Messina Emanuele Manitta, l’ex attaccante della Salernitana Emanuele Ferraro, il tecnico Francesco Di Gaetano, secondo di mister Roberto Boscaglia nel Trapani in serie B, Nino Rinaldi, recentemente promosso in A di calcio a 5 con il Futsal Polistena, Antonella Casile, allenatrice dell’Under 15 femminile della Reggina, Marcella Violi, attuale giocatrice della Nazionale di calcio a 5, e del prezioso contributo dei preparatori atletici Vincenzo Milazzo e Alessio Torino. Gli oltre 80 iscritti, provenienti da tutta la Sicilia, ma anche dalla lontana Bergamo, vivranno un’intensa settimana sportiva. Non mancheranno, comunque, sia per loro che per i genitori i momenti di svago con la possibilità di andare a mare o visitare gli altri bellissimi centri della riviera jonica.

Il “cuore pulsante” del Camp sarà il moderno campo comunale santateresino, dove tecnici ed atleti si ritroveranno quotidianamente per le doppie sedute, utili pure per stabilire gli obiettivi da centrare il giorno successivo. “L’AiCS Messina ha sostenuto con entusiasmo questo progetto – dichiara Lillo Margareci, presidente regionale dell’Associazione Italiana Cultura Sport – perché è stato pensato e portato avanti da persone competenti e serie, che amano il calcio e la loro terra. La reputo una bella opportunità per i giovani, che potranno migliorare e divertirsi trascorrendo questo periodo estivo a stretto contatto con le bellezze turistiche della nostra provincia”.