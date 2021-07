Terremoto AIAC Reggio Calabria, Bellé: “ho fatto ricorso perché venissero invalidate le nomine”. Il CD replica: “sono già state revocate”

22 Luglio 2021 11:22

Botta e risposta tra il presidente provinciale uscente Rosario Bellé e il Consiglio Direttivo AIAC di Reggio Calabria relativo alle ultime nomine

Terremoto negli ambienti AIAC di Reggio Calabria. Un’intervista del presidente provinciale uscente Rosario Bellé su rcsport ha infatti provocato la ferma risposta del Consiglio Direttivo reggino. Secondo Bellé, il Collegio Nazionale dei probiviri boccia le nomine effettuate all’interno del Consiglio Direttivo Provinciale di Reggio Calabria, rimandandole a quello Nazionale guidato da Ulivieri. “Nel rispetto delle norme statutarie – ha detto Bellé – appreso dai due componenti del C.D. e da Facebook, eletti con la mia lista le nomine illegittime effettuate, ho immediatamente proposto ricorso perché venissero invalidate, cosa avvenuta, grazie al collegio che ha riscontrato le gravissime decisioni subite da un C.D. che ha operato in presenza del segretario Merenda e del presidente regionale Mesiti, i quali nulla hanno eccepito in merito alle nomine, segno di grande ignoranza e incapacità manifesta che va punita e perseguita ai sensi del regolamento che, mi auguro il C.N. chiamato in causa faccia applicare, inviando un commissario ad Acta capace di mettere ordine. Nel ricorso ho inoltre richiesto al Collegio che venissero invalidate le nomine, quali quelle di vicepresidente vicario Carella, vicepresidente Laiacona e tutte le altre non previste dallo statuto, che mi auguro il consiglio nazionale faccia applicare”.

A queste dichiarazioni ha replicato il Consiglio Direttivo dell’AIAC di Reggio Calabria, in una breve nota: “in riferimento a quanto dichiarato da Bellè Rosario sulla testata on line rcsport.it – si legge – si precisa che, a seguito di quanto comunicatoci dalla segreteria generale AIAC, le nomine dei due vicepresidenti sono state già revocate. Il consiglio direttivo AIAC Reggio Calabria, nelle persone dei Sigg. Sorgonà, Cacurri, Merenda, Candido e Praticò, nell’attesa che questa vicenda giunga a conclusione, non rilascerà alcuna dichiarazione. Una volta che il consiglio direttivo nazionale definirà la vicenda, verranno date tutte le delucidazioni del caso”.