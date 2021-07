15 Luglio 2021 15:51

Aeroporto di Reggio Calabria, la precisazione di Sacal: “finanziati nove interventi per la ristrutturazione e messa in sicurezza dello scalo reggino. L’investimento totale è pari a € 27.500.000”

“Nonostante la crisi pandemica e l’impatto senza precedenti che ne è derivato su tutta l’industria del trasporto aereo e sulla nostra azienda, SACAL – scrive in una nota- ha continuato a lavorare senza sosta per lo sviluppo dell’Aeroporto dello Stretto. Con la stipula della Convenzione MIT-ENAC-SACAL, avvenuta un anno fa, sono stati finanziati nove interventi per la ristrutturazione e messa in sicurezza dell’aeroporto di Reggio Calabria. L’investimento totale è pari a € 27.500.000, di cui 25 milioni finanziati con fondi FSC 2014-2020 e 2,5 milioni a carico di SACAL. Ad oggi, sono già stati affidati sia tutti gli incarichi di progettazione previsti, sia tutti gli incarichi di supporto alla Stazione appaltante (gestione gare e verifica progetti). ENAC ha già approvato i progetti per tre dei nove interventi previsti. Si procederà conseguentemente alle gare d’appalto integrato, entro l’estate corrente per uno di essi, per gli altri due entro l’autunno. SACAL ha altresì sottoscritto una Convenzione con la Regione Calabria, che prevede il finanziamento (circa 1.500.000 €) della parte conclusiva dei lavori sulle infrastrutture di volo interrotti a seguito del fallimento della precedente Società di gestione dell’aeroporto. Infine, la Società internazionale indipendente TO70, appositamente incaricata da SACAL, ha completato proprio questa settimana, con risultati molto promettenti, lo studio su nuove procedure strumentali per l’atterraggio in aeroporto, che sarà presentato a breve a ENAC, per la riduzione delle limitazioni operative che hanno sinora vincolato lo sviluppo del traffico aereo sull’Aeroporto dello Stretto”, conclude.