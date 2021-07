Acr Messina, la rivoluzione è fatta: ufficiale l’allenatore Sullo, ecco il nuovo ds. Arriva anche il centrocampista Konate

30 Luglio 2021 11:50

L’Acr Messina ha dato questa mattina il benvenuto a Salvatore Sullo, al quale è stato affidato l’incarico di nuovo allenatore della prima squadra. “Il tecnico e la società hanno raggiunto un accordo per due stagioni, con scadenza al 30 giugno 2023”, si legge nel comunicato ufficiale. Ad affiancare Sullo saranno l’allenatore in seconda Daniele Cinelli, il preparatore atletico Alessandro Innocenti ed il preparatore dei portieri Marco Onorati, “per i quali il vincolo con la società si estende sino al 30 giugno 2023”. Per Sullo si tratta del ritorno a casa, visto che durante la sua carriera di calciatore riuscì ad entrare nella storia del Messina Calcio per aver contribuito a trascinare la squadra dalla Serie C1 alla Serie A. Nei suoi sei anni con i giallorossi (2001-2007) ha collezionato 141 presenze e 25 reti. E’ inoltre cittadino onorario della città di Messina e la società, dopo la sua partenza, ha ritirato la maglia numero 41. Nei panni di primo allenatore si tratta invece della seconda esperienza: il 19 giugno 2019 viene annunciato come nuovo allenatore del Padova, appena retrocesso in Serie C, mentre il 20 gennaio 2020, all’indomani della sconfitta casalinga contro il Modena, viene esonerato con la squadra al quinto posto nel girone B (36 punti in 21 partite). Nelle vesti di vice può vantare un ottimo percorso con Giampero Ventura al Bari, al Torino e persino in Nazionale.

L’Acr Messina dà il benvenuto pure a Christian Argurio, a cui è stato affidato l’incarico di direttore sportivo della prima squadra. Il dirigente ha sottoscritto un contratto triennale, sino al 30 giugno 2024. Ufficiale questa mattina anche Amara Konate: il centrocampista, acquisito dal AC Perugia Calcio, ha sottoscritto con la società peloritana un contratto biennale.