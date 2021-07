Acr Messina, la promozione è realtà! I giallorossi di nuovo in Serie C dopo quattro anni: adesso può partire la festa [FOTO]

3 Luglio 2021 19:02

Dopo quattro anni l’Acr Messina ritorna in Serie C: la vittoria contro il Città di Sant’Agata vale la promozione tra i Prof, l’Fc va ai playoff

E adesso la festa può partire: dopo quattro anni di assenza, la Messina calcistica ritrova la Serie C. Era solo una formalità, era solo necessario scoprire chi tra Acr e Fc avrebbe alzato la Coppa al cielo. Ci riesce la squadra di Novelli, capolista praticamente dall’inizio: un primo posto – si può dire – mai in discussione, nonostante la Gelbison, ma soprattutto i “cugini” di Costantino, in più occasioni durante la stagione abbiano dato filo da torcere. Ma 21 vittorie, 11 pareggi e 2 sconfitte significano promozione diretta, meritatamente. I giallorossi chiudono oggi il cerchio sbancano Sant’Agata di Militello nel derby messinese: 1-3 il finale, con i sette gol dell’Fc che non servono a molto, se non a certificare pure il grande percorso della vicecapolista, che giocherà adesso i playoff da posizione favorevole. Di seguito i risultati delle restanti partite dell’ultima giornata, la classifica finale e le prime foto della festa peloritana.

Grande commozione da parte del presidente Sciotto e di tutti i dirigenti, entusiasmo alle stelle tra squadra e tifosi, che hanno atteso il verdetto fuori dall’impianto. In tantissimi cantano e saltano pieni di di gioia. Una festa che attendevano da tanto.

RISULTATI SERIE D GIRONE I 34ª GIORNATA

Sabato 3 luglio

Ore 17:00

Cittanovese-Santa Maria Cilento 2-1

FC Messina-Roccella 7-1

Marina di Ragusa-Rende 3-1

S. Agata-ACR Messina 1-3

CLASSIFICA FINALE SERIE D GIRONE I