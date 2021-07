A18 Messina-Catania: chiuso in entrambe le direzioni il tratto tra Roccalumera e Taormina

20 Luglio 2021 14:12

A18 Messina-Catania: il tratto tra gli svincoli di Roccalumera e quello di Taormina sarà chiuso per lavori

“Al fine di garantire la massima sicurezza di chi si trova in viaggio e favorire il flusso viario nei momenti più trafficati, saranno effettuate domani, (mercoledì 21 luglio) nel giro di tre ore a partire dalle 23.00, le prove di carico sui ponti e viadotti presenti tra gli svincoli di Roccalumera e quello di Taormina dell’autostrada A18 Messina-Catania. Saranno pertanto disposte in entrambe le direzioni le uscite obbligatorie verso la statale, con l’opportunità di rientro ai caselli successivi”. Lo comunica il Consorzio per le Autostrade Siciliane.