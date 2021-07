21 Luglio 2021 16:56

Reggio Calabria, al Circolo del Tennis “Rocco Polimeni” la mostra dell’artista Simona Treccosti dal titolo “La mia metà oscura”

L’artista Simona Treccosti anche quest’anno rinnova l’appuntamento inserendosi nella già ricca programmazione “E..state con noi” – sezione Arte e Cultura al Circolo Tennis Rocco Polimeni di Reggio Calabria. Simona Treccosti che ha registrato, nella sua trentennale attività pittorica, una versatilità sempre nuova e diversa, propone la mostra intitolata “La mia metà oscura” ispirata al libro Hyde di Nanni Vavalà ed edito da Kaleidon. Una carrellata di opere ispirata alle sette poesie dello scrittore che rappresentano: Accidia, Ira, Cupidigia, Invidia, Superbia, Odio, Codardia. Sette immagini che sintetizzano e manifestano sette vizi della natura fragile e vulnerabile dell’uomo. Inoltre, vi saranno esposte delle creazioni artigianali di riciclo creativo che Simona Treccosti ha realizzato con materiale di riuso dandone nuova forma e funzionalità. Con la mia espressione pittorica, precisa Simona Treccosti, ho voluto dare visibilità al contenuto dei capitoli di un libro che mi ha colpito per intelligenza compositiva e originalità creativa. Un libro scelto per caso che è stato una rivelazione ed un’ispirazione incontenibile. Ringrazio moltissimo il Presidente del Circolo Dott. Igino Postorino, il Vicario Dott. Ninni Romeo e tutto il Consiglio Direttivo per avere rinnovato la possibilità di esporre le mie opere in un contesto prestigioso contestualmente ad altri appuntamenti culturali che nelle serate di Domenica 25 e Lunedi 26 luglio, a partire dalle ore 19:00, si svolgeranno presso la sede di Via Domenico Travia – Parco Pentimele . L’artista sarà lieta di incontrare, nel rispetto delle norme anti Covid, i Soci e gli ospiti del Circolo per illustrare la visione pittorica ed artigianale ideata per la rassegna. La rassegna si svolgerà nell’ambito di un più ampio appuntamento culturale che con l’iniziativa “Libri in Circolo” promossa dal Circolo Tennis “Rocco Polimeni”, dal Panathlon Club di Reggio Calabria e dal Centro Sportivo “La Pagoda” con il patrocinio del Circolo Culturale “Rhegium Julii” , tende a creare nuovi spazi di lettura di libri sportivi e non, mediante la donazione e la consegna presso le rispettive sedi (CT Polimeni – Panathlon – La Pagoda), di libri idonei a valorizzare la corretta applicazione delle regole nel gioco e nella vita. L’apertura della mostra è fissata per le ore 19:00 di domenica 25 luglio.