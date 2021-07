5 Luglio 2021 15:57

Tutte le persone al bordo del peschereccio hanno ricevuto le cure necessarie e sono state sottoposte a tampone

Ennesimo sbarco in queste ore al porto di Roccella Jonica (Reggio Calabria). Un peschereccio con a bordo dei migranti è stato intercettato al largo della costa jonica, all’altezza di Siderno. Con l’aiuto di un gommone della Guardia Costiera tutte le persone sono state messe in salvo e trasportate sino alla banchina, dove hanno ricevuto le cure necessarie e sono state sottoposte a tampone. In totale sono sbarcati in 80, di varie nazionalità e per la maggior parte uomini.